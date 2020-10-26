В Киеве устроили охоту на "вкусные" автомобили: самые опасные районы

На улицах столицы ежедневно угоняют по несколько автомобилей. Несмотря на ужесточение наказания за этот вид преступлений воры продолжают испытывать удачу.

На какие автомобили "охотятся" и в каких районах столицы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ночь – друг воров

Практически все угоны происходят ночью – когда владельцы спят, а автомобиль припаркован прямо на улице возле дома.

Так, в Печерском районе столицы ночью 24 октября угнали трехлетний Jaguar XF – он был припаркован на ул. Ивана Кудри. Цена на люксовый седан бизнес-класса 2017 года выпуска стартует от 750 тысяч гривен.

В Дарницком районе 22 октября с улицы Бориспольской угнали Hyundai Santa Fe 2017 года выпуска. Владелец обнаружил пропажу около шести утра.

Той же ночью в Днепровском районе на улице Миропольской исчез Mazda 3 2014 г.в. Хозяйка автомобиля заметила исчезновение около восьми часов утра.

Ночью 21 октября лишилась своей машины и жительница Оболонского района. Ее Honda Clarity 2017 года выпуска была припаркована на Оболонском проспекте.

В тот же день воры позарились даже на 18-летний ВАЗ 21015. Пропажу своей машины, припаркованной на ул. Наумова в Святошинском районе, 71-летний киевлянин обнаружил в шесть часов утра. Еще один старый вытомобиль, ВАЗ 2113 (1982 г.в.), угнали 25 октября в Шевченковском районе с проспекта Победы.

В Деснянском районе на ул. Бальзака ночью 20 октября у киевлянки угнали KIA Sportage 2018 года выпуска. А на улице Златоустовской (Шевченковский район) угнали Mitsubishi Outlander 2017 г.в.

Днем ранее на ул. Героев Днепра в Оболонском районе киевлянин лишился Mazda 6 2015 года выпуска. Мужчина увидел, что авто нет на месте также уже утром.

Квартирному вору привалила удача

Необычный случай произошел в Голосеевском районе столицы. Ночью 19 октября вор подобрал ключи к замку и обчистил квартиру на улице Новопироговской.

Он забрал деньги, мобильные телефоны, а заодно ключи и документы на BYD F3. Автомобиль 2013 года выпуска был припаркован возле многоэтажки. В итоге вор уехал на чужой машине.

За угон – в тюрьму

Согласно закону №3301, который вступил в силу 25 сентября, угонщикам теперь грозит более серьезная ответственность. Как объяснил заместитель главы МВД Антон Геращенко, ранее лицо, совершавшее похищение автомобиля впервые, имело возможность заплатить штраф или отделаться условным наказанием. В новой редакции закона эту норму исключили.

Теперь человек, который посягает на чужую собственность, будет нести уголовную ответственность.

Что теперь грозит автоворам?

За кражу авто – лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. Ранее же за такие действия грозил штраф. Если же незаконные действия были совершены в составе преступной группы и с применением насилия – от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

За угон автомобиля с помощью электронных устройств – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.

За незаконное изменение номера кузова автомобиля, шасси и двигателя – до 5 лет лишения свободы.

За организацию мест, где хранятся или разбираются угнанные автомобили – до 5 лет (или до 7, если речь идет об организованной преступной группе).

Определение степени тяжести преступления будет исходить из полной стоимости автомобиля а не ущерба, который был причинен. Например, за кражу машины стоимостью от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов (примерно 105 000 – 265 000 гривен) будут также наказывать лишением свободы сроком от 5 до 8 лет.

Насколько преступники "прислушаются" к ужесточению наказания за угоны – покажет время. А пока что жажда наживы оказывается сильнее страха лишения свободы.