В Киеве угонщики устроили "охоту", счет на десятки машин: названы самые опасные районы

На улицах столицы практически ежедневно угоняют по несколько автомобилей. Несмотря на ужесточение наказания за этот вид преступлений, воры продолжают испытывать удачу. Лишь в январе в Киеве угнали более 50 машин.

На какие автомобили "охотятся" и в каких районах столицы – читайте в материале OBOZREVATEL.

По информации источников OBOZREVATEL, в январе в Киеве угнали более 50 автомобилей. Причем больше всего таких преступлений произошло в Голосеевском районе столицы.

За ним примерно на одном уровне идут Оболонский, Соломенский и Днепровский районы.

Чуть отстают Дарницкий, Подольский и Святошинский.

Единичные случаи угонов произошли в Шевченковском, Печерском и Деснянском районах Киева.

Неординарный случай произошел в Голосеевском районе. 28 января россиянин, который живет в Киеве, оставил свой Lexus в химчистке на проспекте Науки – чтобы привели в порядок его автомобиль.

31 января владельцу позвонили из полиции и сказали, что его серебристый Lexus попал в ДТП в Бориспольском районе Киевской области, а у водителя не было документов на машину.

Угонщиком оказался 35-летний работник химчистки, который воспользовался тем, что владелец авто оставил ключи. По информации очевидцев, преступник был под действием психотропов.

А 23 января в Оболонском районе на проспекте Степана Бандеры киевлянин припарковался возле гипермаркета "Ашан". Спустя два часа он обнаружил, что его Dacia Logan нет на парковке.

В подавляющем большинстве автомобили угоняют ночью, когда их владельцы спят. Однако все чаще угоны происходят, когда хозяева машин уезжают в командировку или отпуск.

Например, 27 января в Днепровском районе киевлянка обнаружила, что исчез ее автомобиль Chevrolet Lacetti, который стоял возле дома на ул. Раисы Окипной. Женщина отсутствовала четыре дня.

В тот же день, но в Святошинском районе Киева, женщина после двух дней отсутствия лишилась своего Nissan X-Trail (2019 года выпуска). Автомобиль был припаркован на ул. Тулузы.

А в Соломенском районе столицы 11 января из гаражного бокса на ул. Николая Василенко угонщики забрали раритетную "копейку" (ВАЗ 2101). Владелец 47-летнего автомобиля не заглядывал в гараж 10 дней.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, самое быстрое задержание угонщика произошло 22 января. Киевлянин оставил свой Lexus GS 350 (2014 года выпуска) на ул. Краковской.

Примерно в 4:30 преступники разбили стекло автомобиля, перепрограммировали бортовой компьютер и угнали авто. Однако уже через 40 минут Lexus, управляемый одним из угонщиков, был остановлен возле моста Метро. Преступника же полицейским пришлось преследовать по замерзшему Днепру.

Если раньше человек, впервые угнавший автомобиль, мог заплатить штраф или отделаться условным наказанием, то после вступления в силу закона № 3301 угонщик несет уголовную ответственность.

За кражу авто грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. Если же незаконные действия были совершены в составе преступной группы и с применением насилия, тогда от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

За угон автомобиля с помощью электронных устройств – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.

За незаконное изменение номера кузова автомобиля, шасси и двигателя – до 5 лет лишения свободы.

За организацию мест, где хранятся или разбираются угнанные автомобили, – до 5 лет (или до 7, если речь идет об организованной преступной группе).

Определение степени тяжести преступления теперь происходит исходя из полной стоимости автомобиля, а не ущерба, который был причинен. Например, за кражу машины стоимостью от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов (примерно 105 000 – 265 000 гривен) будут также наказывать лишением свободы сроком от 5 до 8 лет.