Ударили подаренной бутылкой, потом ножом: близкие рассказали об убитой киберполицейской из Киева

Старшего инспектора департамента киберполиции майора Святославу Петрову, которую нашли мертвой во дворе жилого дома на проспекте Бажана в Киеве 7 марта, убили, сперва ударив бутылкой по голове, а потом нанеся 43 ножевых ранений.

Причем орудием убийства стала бутылка вина, подаренная женщине к празднику 8 Марта. Об этом написала мама погибшей, а подруга в комментарии "КП в Украине" рассказала о том, какой женщиной она была.

Отмечается, что в соцсетях Святослава Петрова в основном делала репосты новостей киберполиции и НПУ. Чуть реже на ее странице мелькали фотографии на фоне моря, и почти на всех фото она была одна. Единственное, чего женщина не успела к своим 37 годам, так это создать семью, родить детей.

"У нее был мужской склад характера. Волевая, женщина-воин. Хотя была очень женственная, с красивой улыбкой. Мне кажется, мало мужчин, способных быть рядом с такой. Сильных женщин мужчины боятся. Может, потому так и получилось, что она была одна", – подчеркнула ее подруга Алла Медведева.

В одном из последних постов Святослава Перова поделилась фотографией подарков, которыми ее порадовали на работе коллеги-мужчины по случаю Международного женского дня. На снимке запечатлены два ярких букета цветов, сладости и бутылка игристого вина.

Именно она стала для майора киберполиции роковой. Мама Святославы написала, что осколки бутылки нашли на месте преступления.

"И эта бутылка ее била по голове. Плачу и рыдаю", – прокомментировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Дарницком районе Киева рано утром 7 марта выявили мертвой неизвестную женщину с признаками насильственной смерти. Как выяснилось вскоре, на ее теле было более 40 ножевых ранений. Также у нее нашли полицейское удостоверение.

Журналист Виталий Губин отметил, что погибшей оказалась старшая инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова.

Днем 7 марта начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители задержали подозреваемую в преступлении. Оказалось, что полицейскую могла убить ее знакомая.

В полиции отметили, что убийство сотрудницы Департамента киберполиции Святославы Петровой в Киеве случилось на бытовой почве.