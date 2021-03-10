Ударили подаренной бутылкой, потом ножом: близкие рассказали об убитой киберполицейской из Киева

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Криминал
9,5 т.
Ударили подаренной бутылкой, потом ножом: близкие рассказали об убитой киберполицейской из Киева

Старшего инспектора департамента киберполиции майора Святославу Петрову, которую нашли мертвой во дворе жилого дома на проспекте Бажана в Киеве 7 марта, убили, сперва ударив бутылкой по голове, а потом нанеся 43 ножевых ранений.

Причем орудием убийства стала бутылка вина, подаренная женщине к празднику 8 Марта. Об этом написала мама погибшей, а подруга в комментарии "КП в Украине" рассказала о том, какой женщиной она была.

Отмечается, что в соцсетях Святослава Петрова в основном делала репосты новостей киберполиции и НПУ. Чуть реже на ее странице мелькали фотографии на фоне моря, и почти на всех фото она была одна. Единственное, чего женщина не успела к своим 37 годам, так это создать семью, родить детей.

"У нее был мужской склад характера. Волевая, женщина-воин. Хотя была очень женственная, с красивой улыбкой. Мне кажется, мало мужчин, способных быть рядом с такой. Сильных женщин мужчины боятся. Может, потому так и получилось, что она была одна", – подчеркнула ее подруга Алла Медведева.

По словам мамы Святославы Петровой, осколки бутылки, подаренной к 8 Марта, нашли на месте преступления

В одном из последних постов Святослава Перова поделилась фотографией подарков, которыми ее порадовали на работе коллеги-мужчины по случаю Международного женского дня. На снимке запечатлены два ярких букета цветов, сладости и бутылка игристого вина.

Именно она стала для майора киберполиции роковой. Мама Святославы написала, что осколки бутылки нашли на месте преступления.

"И эта бутылка ее била по голове. Плачу и рыдаю", – прокомментировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Подозреваемая в нанесении 43 ударов ножом киберполицейской рассказала в суде свою версию "неумышленного убийства".

  • Известно, что если вину женщины докажут в суде, ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской областиКриминалкиберполицияубийство