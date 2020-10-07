Убийца 6-летнего сына заявил, что спас его от жертвоприношения: суд Киева вынес решение

Мужчина, который сжег своего 6-летнего сына в Киеве заявил, что сделал это, чтобы не допустить жертвоприношения ребенка, которое якобы должно было произойти 15 октября.

Об этом сообщило издание Информатор. Журналисты присутствовали на судебном заседании, где подозреваемому избрали меру пресечения (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отец признал вину, но странно объяснил свой поступок.

"Чтобы не допустить его к алтарю!" – сказал мужчина.

Кто должен был отвезти сына на алтарь, он не уточнил. Мужчина посоветовал открыть календарь и посмотреть, что должно случиться 15 октября. Также подсудимый заявил, что он таким образом доказал любовь к сыну.

Он подчеркнул, что не состоит на учете у психиатра и не употребляет наркотики.

Также он не захотел надевать защитную маску, чтобы все видели его лицо.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней до 3 декабря без внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL, преступление произошло в киевском микрорайоне Виноградарь. После ссоры с бывшей женой отец убил и поджег 6-летнего сына. Спасатели и полиция одновременно пытались попасть в квартиру, однако не успели.