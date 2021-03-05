Убийство сестер в Киеве: журналисты нашли квартиру, из-за которой одну девушку отравили, а вторую застрелили. Фото

В киевской квартире 30-летней Раисы Валуйской, найденной застреленной в Голосеевском парке 13 ноября, и ее сестры Галины, которая умерла того же дня в больнице от отравления, уже живут люди и якобы занимаются переоформлением жилища на себя.

Об этом сообщило издание "КП в Украине", ссылаясь на источники. Напомним, гибель женщин связывают с корыстными мотивами. Волонтер Сергей Бутко, подозреваемый в убийстве Раисы Валуйской, якобы хотел завладеть ее квартирой в Голосеевском районе, в которой она проживала вместе с сестрой. Смерть второй женщины также расследуют как убийство

Журналисты рассказали, что девушки проживали в двухэтажной сталинке на восемь квартир.

"В доме два входа, а жилье теплое и просторное, с высоченными потолками и толстыми стенами. И расположение удачное, от метро минут 15-20 пешком, а из окон виден зеленый Голосеевский парк", – отмечается в статье.

Одна из соседок рассказала, что двухкомнатная квартира принадлежала родителям Галины и Раисы. "Ремонта хоть у них и нет, но квартира просторная", – сказала женщина.

Она добавила, что мама погибших была дворником, папа – рабочим. "Обычная семья, папа у них был за главу, держал девчат в ежовых рукавицах, а мама у них добродушная была женщина, всегда поблажки давала", – вспомнила соседка.

По словам собеседницы издания, со смертью родителей в семье все пошло наперекосяк.

"У них года три назад не стало мамы. Боль утраты они тяжело перенесли. Но отец держался молодцом, не давал им унывать. Но и сам он долго не прожил. Умер отец примерно около полутора лет назад. Галя и Рая остались одни. И стали в той квартире происходить страшные дела", – заявила соседка.

Она утверждает, что обе сестры начали выпивать, а квартиру забросили и не убирали.

Журналисты пытались пообщаться с людьми, которые после смерти женщин проживают там. "Не хочу ни о чем говорить. До свиданья", – ответил на стук мужской голос.

Им также удалось увидеть женщину лет сорока, которая прошла в квартиру. Общаться с журналистами она также не захотела, сказав, что "ничего не знает".

"Как нам рассказали, в квартире обитает некий Евгений, гражданский муж 33-летней Галины. И какая-то родственница, которая сейчас переоформляет на себя жилье", – сказано в материале.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Тело застреленной женщины нашли 13 ноября в парке возле Свято-Троицкого монастыря (Китаевская пустынь). В полиции уточнили, что ее убили выстрелом в голову.