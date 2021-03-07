Убийство полицейской в Киеве: подозреваемая оказалась знакомой жертвы, ее задержали
Сотрудницу правоохранительных органов, которую нашли мертвой в Дарницком районе Киева, могла убить ее знакомая.
Полицейские уже задержали подозреваемую в преступлении. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба ведомства.
Он подтвердил, что убитая – действительно полицейская, 1983 года рождения. По его словам, копы тщательно обследовали место происшествия на проспекте Николая Бажана, сразу опросили свидетелей и очевидцев.
"Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской. Известно, что женщины дружили. Следователи отрабатывают все версии совершенного", – отметил Корищенко.
Он добавил, что подозреваемую задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия для установления мотива и деталей совершенного.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Дарницком районе Киева рано утром 7 марта выявили мертвой неизвестную женщину с признаками насильственной смерти.
Как выяснилось вскоре, на ее теле было более 40 ножевых ранений. Также у нее нашли полицейское удостоверение.
Журналист Виталий Губин отметил, что погибшей оказалась старшая инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова.