Убийство отцом 6-летнего мальчика в Киеве: СМИ заявили, что ребенка можно было спасти
Трагедия произошла в многоэтажке на Виноградаре 5 октября
После ссоры с бывшей женой мужчина убил и поджег собственного сына
Журналисты отмечают, мол, ребенок мог бы остаться в живых, если бы патруль оперативно прибыл на вызов
Правоохранители на протяжении минимум часа не приезжали на вызов относительно домашнего насилия на Виноградаре в Киеве, в результате которого отец убил своего 6-летнего сына и сжег квартиру.
Напомним, что трагедия произошла 5 октября в доме на проспекте Правды, 31А. Издание "Телеграф" заявило, что ребенка можно было бы спасти.
"После трагедии в соцсетях активно распространялась информация якобы о том, что звонки в полицию поступали на протяжении дня, но никто не приезжал. В столичной полиции ответили, что вызов на пульт зафиксирован в 19:42, однако все патрули на тот момент были заняты и по вызову никто не поехал", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на следующий день после трагедии на сайте полиции Киева была опубликована информация о том, что вызов о пожаре по указанному адресу на линию 102 поступил в 20:40.
"По данному факту проводится внутреннее расследование, однако можно предположить, что ребенок мог бы остаться жив, если бы на место событий оперативно прибыл патруль", – заявили в СМИ.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL:
в Киеве на Виноградаре 35-летний мужчина после ссоры с супругой поджег кровать с 6-летним сыном и закрыл квартиру, не пуская туда женщину.
Свидетель трагедии Тимофей Финовский заявил, что мужчина, который сжег собственного сына якобы заранее планировал убийство ребенка.
Стало известно, что отец-убийца 6-летнего мальчика в Киеве работал в "Киевгорстрое-1", занимался строительными материалами. Друзья говорят, что его самого в детстве воспитывал отец, пока мама была на заработках в Италии. У семьи есть квартиры неподалеку от места трагедии.
Подробнее о страшном преступлении на Виноградаре в Киеве, когда после ссоры с бывшей женой отец убил и поджег 6-летнего сына, читайте в материале OBOZREVATEL.