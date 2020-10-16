Убийство отцом 6-летнего мальчика в Киеве: СМИ заявили, что ребенка можно было спасти

Правоохранители на протяжении минимум часа не приезжали на вызов относительно домашнего насилия на Виноградаре в Киеве, в результате которого отец убил своего 6-летнего сына и сжег квартиру.

Напомним, что трагедия произошла 5 октября в доме на проспекте Правды, 31А. Издание "Телеграф" заявило, что ребенка можно было бы спасти.

"После трагедии в соцсетях активно распространялась информация якобы о том, что звонки в полицию поступали на протяжении дня, но никто не приезжал. В столичной полиции ответили, что вызов на пульт зафиксирован в 19:42, однако все патрули на тот момент были заняты и по вызову никто не поехал", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующий день после трагедии на сайте полиции Киева была опубликована информация о том, что вызов о пожаре по указанному адресу на линию 102 поступил в 20:40.

"По данному факту проводится внутреннее расследование, однако можно предположить, что ребенок мог бы остаться жив, если бы на место событий оперативно прибыл патруль", – заявили в СМИ.

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