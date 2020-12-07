Убийство музыканта в Киеве: полиция задержала третьего подозреваемого

В Киеве правоохранители задержали третьего подозреваемого, который может быть причастен к убийству известного музыканта Александра Деревянко.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, 31-летний киевлянин помогал двум сообщникам скрыть тело убитого в гаражном кооперативе в Киевской области. Кроме того, он украл из квартиры музыканта дорогостоящие музыкальные инструменты.

"Правоохранители задержали мужчину в порядке статье 208 УПК Украины. По месту его жительства был проведен обыск, во время которого изъяли похищенные инструменты, а также одежду одного из фигурантов со следами, похожими на кровь", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статье 396 (сокрытие преступления) и части 3 статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный музыкант 65-летний Александр Деревянко, который исчез 29 ноября, был убит в своей квартире. Подозреваемых в преступлении задержали.

Их целью было завладение двумя квартирами одинокого музыканта, которые принадлежали ему на праве собственности, деньгами и другими материальными ценностями.

По данным Киевской городской прокуратуры, находясь в квартире мужчины по ул. И. Мазепы, злоумышленники нанесли ему телесные повреждения, после чего задушили.