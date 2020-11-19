Девушку в Киеве убили выстрелом в голову: полиция рассказала подробности

Полиция Киева сообщила о подозрении в совершении убийства девушки 13 ноября 44-летнему жителю столицы.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения

По его словам, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ягодной прохожие нашли мертвую женщину со следами крови на лице.

"Правоохранители обнаружили девушку с пулевым ранением головы, опросили заявителей и осмотрели место происшествия, где изъяли неиспользованный патрон и гильзу к огнестрельному оружию. В ходе проведения первоочередных следственных действий под процессуальным руководством местной прокуратуры через трое суток мы установили личность погибшей – это 30-летняя жительница Голосеевского района. А также установили вероятного подозреваемого", – сообщил Крищенко.

Начальник столичной полиции уточнил, что на основании собранных материалов, в том числе показания свидетелей, правоохранители предъявили подозрение 44-летнему жителю города Киева, который "обоснованно подозревается в совершении этого преступления".

Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Мотивом убийства киевлянки может быть желание завладеть квартирой потерпевшей и ее сестры. Следователи проводят все необходимые действия для установления сообщников и других фактов преступной деятельности фигуранта, ведь есть материалы, которые указывают на то, что это - неединичный случай", – добавил Крищенко.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (Убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева 13 ноября обнаружили тело девушки со следами насильственной смерти.