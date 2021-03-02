Убийство девушки в Голосеевском парке Киева было не первым: всплыли новые факты громкого дела

Подозреваемый в убийстве девушки, которое произошло в Соломенском районе Киева в ноябре 2020 года, может быть причастен к смерти ее сестры.

Как рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, якобы, мужчина пошел на преступление, чтобы завладеть их квартирой.

Напомним, 13 ноября 2020 года в Голосеевском парке было обнаружено тело девушки с огнестрельным ранением головы – ею оказалась Раиса Валуйская. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого – 44-летнего жителя столицы.

"Во время дальнейшего досудебного расследования правоохранители установили причастность подозреваемого к еще одному преступлению. А именно умышленное убийство сестры застреленной девушки. Она умерла 13 ноября 2020 года в результате отравления", – рассказали в пресс-службе.

Мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В прокуратуре не называют имя подозреваемого, но из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что речь идет о Сергее Бутко.

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