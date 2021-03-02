Убийство девушки в Голосеевском парке Киева было не первым: всплыли новые факты громкого дела
Подозреваемый в убийстве девушки, которое произошло в Соломенском районе Киева в ноябре 2020 года, может быть причастен к смерти ее сестры.
Как рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, якобы, мужчина пошел на преступление, чтобы завладеть их квартирой.
Напомним, 13 ноября 2020 года в Голосеевском парке было обнаружено тело девушки с огнестрельным ранением головы – ею оказалась Раиса Валуйская. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого – 44-летнего жителя столицы.
"Во время дальнейшего досудебного расследования правоохранители установили причастность подозреваемого к еще одному преступлению. А именно умышленное убийство сестры застреленной девушки. Она умерла 13 ноября 2020 года в результате отравления", – рассказали в пресс-службе.
Мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В прокуратуре не называют имя подозреваемого, но из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что речь идет о Сергее Бутко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тело застреленной женщины нашли 13 ноября в парке возле Свято-Троицкого монастыря (Китаевская пустынь). В полиции уточнили, что ее убили выстрелом в голову.
По делу об убийстве задержали волонтера Сергея Бутко.
Позднее стало известно, что погибшей оказалась Раиса Валуйская. Она не дожила несколько дней до своего 31-летия.