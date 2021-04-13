Убийство 6-летнего мальчика в Киеве: злоумышленник получил 13 лет тюрьмы

В Киеве до 13 лет лишения свободы осужден обвиняемого в убийстве 6-летнего мальчика на Троещине.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Ужасное преступление случилось 25 июня 2020 в квартире по улице Шолом-Алейхема в Деснянском районе столицы. Злоумышленник находился в квартире в компании нескольких мужчин и матери пострадавшего мальчика и употреблял алкоголь.

"Впоследствии он пошел в соседнюю комнату, где находились дети хозяйки – мальчики 6-ти и 9-ти лет. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватил младшего мальчика и начал наносить ему множественные удары по различным частям тела, причинив тяжкие телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов, ушибов внутренних органов", – рассказали в прокуратуре.

Вследствие полученных травм мальчик скончался в больнице. Его 9-летнего брата изъяли из семьи работники Службы по делам детей и семьи Деснянской РГА.

"Благодаря принципиальной позиции Деснянского окружной прокуратуры города Киева приговора Деснянского районного суда города Киева 37 – летний уроженец Волынской области приговорен к 13 годам лишения свободы за совершение умышленного убийства малолетнего ребенка", – резюмировали правоохранители.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, подозреваемым жестокого избиения ребенка оказался житель Волынской области 37-летний Андрей Савенюк. Он родом из села Замшаны Ратнивского района, там же прожил много лет.

Местные жители рассказывали, что он женился после того, как забеременела его подруга-старшеклассница. Однако они прожили вместе всего год.