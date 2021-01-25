Убийцу 13-летней девочки могут выпустить на свободу спустя полгода тюрьмы. Призываем покончить с "пьяными" ДТП

Водитель, сбивший насмерть под Киевом 13-летнюю девочку, отбывает восьмилетний срок в исправительной колонии, однако теперь хочет выйти на свободу по амнистии.

На то, чтобы добиться справедливости – наказания убийцы, семье Ани Шевчук понадобилось целых три года. И вот теперь сердца безутешных родителей снова разрываются: 3 февраля в Полтаве состоится новое судебное заседание.

Подробнее о резонансной трагедии – в материале OBOZREVATEL.

В июне 2017 года в Киево-Святошинском районе была насмерть сбита 13-летняя школьница Аня Шевчук

Семья девочки отчаянно боролась за справедливость, а убийца все это время находился на свободе

2 июля 2020 года Киевский апелляционный суд вынес решение и приговорил Святослава Сторожика к 8 годам тюрьмы

Трагедия произошла 22 июня 2017 года. Сестры Аня и Алена Шевчук подходили к дому в с.Тарасовка Киево-Святошинского района, когда на перекрестке младшую сбил легковой автомобиль ВАЗ.

На глазах старшей сестры от удара Аню вместе с велосипедом отбросило на несколько метров.

"Я подбежала к Ане и начала проверять пульс, она истекала кровью... Водитель остановился в 50-80 метрах", – со слезами вспоминала девушка.

За рулем автомобиля находился 47-летний Станислав Сторожик. По словам родственников, водитель даже не подошел к сбитой им девочке и с самого начала вел себя вызывающе: кричал на людей и даже набросился на мать школьницы.

Тогда Людмила Шевчук пообещала, что он обязательно ответит за убийство ее ребенка.

"Когда мой мертвый ребенок лежал на дороге, а Сторожик сидел и смеялся мне в лицо, я ему пообещала, что обязательно добьюсь наказания", – рассказала она OBOZREVATEL.

Родственники погибшей были шокированы расследованием ДТП. Так, следователь в течение двух месяцев не признавал потерпевшей Людмилу Шевчук, а свидетельства сестры Алены переписывал семь раз.

Адвокат пострадавших Анна Чернецкая рассказала OBOZREVATEL, что были допущены серьезные следственные ошибки.

"Спустя рукава была сделана схема ДТП. Не было даже отображено место россыпи стекла с фары машины Сторожика, а ведь оно свидетельствует о месте столкновения. У водителя не был взят анализ на наркотические вещества, хотя инструкция четко говорит, что нужно было исследовать на состояние алкогольного, наркотического или психотропного опьянения", – уточнила она.

Таким образом доказать, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения, не удалось. Хотя свидетели подтверждали неадекватное поведение Сторожика, сбившего насмерть девочку.

Также адвокат считает, что дело пытались замять.

"Приезжали странные понятые. Был прокурор района, не думаю, что на каждое ДТП в огромном Киево-Святошинском районе он приезжает. Наведывался начальник следствия – старший брат нашего следователя, было много всего. Создавалось впечатление, что все шло к тому, чтобы замять дело. Подвести к тому, что девочка сама бросилась под колеса", – добавила Чернецкая.

По ее словам, и сам Сторожик чувствовал себя довольно уверенно и нагло. "Во время судебных заседаний угрожал и мне, и матери погибшей девочки. Все это убеждало нас в том, что он "решает вопрос". Но что-то пошло не так, и Сторожику не удалось избежать наказания", – поделилась адвокат.

Людмила Шевчук рассказала OBOZREVATEL, что всегда верила в справедливость, но были и моменты полного отчаяния.

"Мы пережили три года ада. Не знаю, откуда брались силы все это перенести. Наверное, мне помогали свыше – Господь и моя Анечка. Были моменты полного отчаяния и казалось, что нет выхода, но тут же появлялись люди, которые помогали не потерять веру в справедливость. Чужие люди стали родными", – отметила безутешная мать.

По ее словам, на последнем заседании в Киевском апелляционном суде было очень тяжело.

"Сторожик улыбался, фотографировал меня и куда-то пересылал… А когда ему дали последнее слово, то сказал: "Я не могу понять, за что мне впаяли восемь лет? Мне уже три года нервы треплют!"

2 июля 2020 года апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Станислав Сторожик должен был отправиться отбывать наказание , однако "что-то пошло не так".

Забили тревогу родные Ани Шевчук и соседи преступника. Оказалось, что преступник, приговоренный к 8 годам лишения свободы, полтора месяца после приговора продолжал спокойно жить в своем доме в поселке Глеваха Киевской области. Эту информацию OBOZREVATEL подтвердили и местные жители.

Только после резонанса Сторожика наконец-то задержали и отправили в Крюковскую исправительную колонию.

Но на этом все не закончилось. Теперь он пытается выйти на свободу по амнистии. 3 февраля 2021 года это дело будет рассматривать уже Полтавский апелляционный суд.

По официальным данным патрульной полиции, в Украине с 1 января до 31 декабря 2020 года произошло 168 107 ДТП, в которых погиб 3541 человек.

Причем 4 522 ДТП случились по вине нетрезвых водителей. В этих "пьяных" авариях погибли 103 человека, а 1 554 были травмированы.

Жертвами становятся и дети, а выжившим предстоит длительное лечение.

На этой неделе в Раде будут рассматривать законопроект №2695, разработанный группой народных депутатов, которые хотят сохранить жизни украинцев от пьяных водителей на дорогах.

Фактически, если этот документ будет проголосован с предложенными правками, то он вновь криминализирует ответственность водителей, которые совершили ДТП с жертвами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Подробнее о нововведениях можно прочитать тут.

Людмила Шевчук, потерявшая дочь от де-факто пьяного водителя, убеждена: нужно сделать все, чтобы спасти жизни украинцев и чтобы родители больше не хоронили своих детей.

P.S. Редакция OBOZREVATEL выступает за ужесточение ответственности водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Поскольку завтра жертвой таких вот убийц за рулем может стать любой из нас или наших родных. Мы призываем коллег из других изданий поддержать освещение проблемы с "пьяными" ДТП на дорогах и всесторонне рассказать о законопроекте, который может помочь в решении проблемы.