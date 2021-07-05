Таксиста в Киеве обвинили в нападении на клиентку из-за замечания. Видео

Водитель такси Bolt в Киеве якобы ударил и вышвырнул из машины клиентку. Женщина заявила, что это случилось из-за замечания о том, что тот прибыл не по точному адресу.

Соответствующую запись 4 июля опубликовал в Facebook "Киев оперативный", ссылаясь на данные от пострадавшей и видео с камер наблюдения. По ее словам, в полицию уже подано заявление (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Женщина отметила, что она заказала машину в 21:14, а в 21:25 она уже была подана.

"Он прибыл почти по указанному месту, не доехав 100 метров. На мое замечание, что метка стоит в одном месте, а водитель – в другом, водитель проехал этих 100 метров и силой вытащил меня из машины, ударил по лицу и бросил на асфальт", – сказано в сообщении.

На какой именно улице произошел инцидент, не уточняется.

Пострадавшая отметила, что уже написала заявление в полицию.

Также она добавила, что компания предложила ей в качестве компенсации промокод на следующую поездку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Виннице таксиста обвинили в избиении супружеской пары, которая забыла указать, что будет ехать в машине вместе с двухмесячным щенком. Пострадавшие рассказали, что водитель сначала подтвердил поездку, но затем начал хамить.