Сын главного раввина Украины разнимал драку водителя и эвакуаторщика в Киеве. Видео

Драку владельца Lexus и водителя эвакуатора в столице, в ходе которой первый ударил оппонента ножом, разнимал Менахем Мендель – сын главного раввина Киева и Украины Моше Реувена Асмана. Напомним, что инцидент произошел в Печерском районе во вторник, 8 июня.

О смелом поступке своего сына Моше Реувен Асман сообщил на странице в Facebook. Он написал, что парень "опять проявил свой геройский характер" (чтобы посмотреть видео разборок водителей, доскролльте страницу до конца).

Отец также указал, что Мендель недавно спас человека, пострадавшего в ДТП, вовремя оказав ему первую помощь.

8 июня парень оказался неподалеку, когда на улице Шота Руставели прямо напротив синагоги мужчина, который был за рулем неправильно припаркованного автомобиля, устроил драку с водителем эвакуатора.

Видео дня

"Мендель... подбежал и попытался разнять дерущихся людей, тем самым предотвратив возможные жертвы", – отметил главный раввин Украины.

"Гордимся тобой, Мендик!" – добавил он.

Отметим, что во время конфликта владелец Lexus ударил ножом оппонента и после этого скрылся.

На видео разборок видно, что водитель эвакуатора несколько раз ударил ногой Lexus, после чего резко отошел в сторону, держась рукой за бок. Потом к нему подошел владелец машины, между ними началась драка, которую остановил неравнодушный очевидец.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что "действиям обоих участников конфликта будет дана правовая оценка".

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