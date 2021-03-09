Подозреваемая в нанесении 43 ударов ножом киберполицейской рассказала в суде свою версию "неумышленного убийства"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
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Убийство полицейской в Киеве

Женщину, подозреваемую в убийстве 37-летней сотрудницы Департамента киберполиции Святославы Петровой в Киеве, арестовали сроком на два месяца.

Об этом во вторник, 9 марта, сообщила Киевская городская прокуратура на странице в Facebook. Шевченковский райсуд столицы вынес соответствующее решение по ходатайству прокуроров.

В суде за Юлию, подругу детства полицейской, подозреваемой в ее убийстве, почти все говорил ее адвокат. Слушания просили сделать закрытыми, но судья отказала, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Защитник настаивал на версии, что убийство якобы не было умышленным. Прокурор Виктория Самченко в свою очередь напомнила, что к смерти женщины привели 43 повреждения. "О каком отсутствии умысла может идти речь?" – спросила она в суде.

В вечер перед преступлением полицейская, ее подруга Юлия и ее кума собрались вечером в квартире, вместе делали селфи. Далее кума ушла, а подруги вместе решили пройтись по улице, где и произошло убийство.

Адвокат подозреваемой также сказал, что длительное время его клиентка, у которой есть двое несовершеннолетних детей, находится в депрессивном состоянии.

Со своей стороны мать погибшей отметила, что ее дочка не была агрессивной. В том, что она спровоцировала ссору и нападение, мама не верит и подозревает, что убийство произошло из-за давней неприязни.

Журналисты добавили, что после оглашения решения суда об аресте подозреваемая потеряла сознание.

Напомним:

  • Предварительной причиной убийства рассматривается внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей на бытовой почве. В дальнейшем по показаниям подозреваемой было изъято предполагаемое орудие преступления – нож.

  • Если вину женщины докажут в суде, ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в средине февраля в Шевченковском районе Киева (на границе с Соломенским), вблизи Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ, нашли мертвого мужчину.

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