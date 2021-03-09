Подозреваемая в нанесении 43 ударов ножом киберполицейской рассказала в суде свою версию "неумышленного убийства"

Женщину, подозреваемую в убийстве 37-летней сотрудницы Департамента киберполиции Святославы Петровой в Киеве, арестовали сроком на два месяца.

Об этом во вторник, 9 марта, сообщила Киевская городская прокуратура на странице в Facebook. Шевченковский райсуд столицы вынес соответствующее решение по ходатайству прокуроров.

В суде за Юлию, подругу детства полицейской, подозреваемой в ее убийстве, почти все говорил ее адвокат. Слушания просили сделать закрытыми, но судья отказала, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Защитник настаивал на версии, что убийство якобы не было умышленным. Прокурор Виктория Самченко в свою очередь напомнила, что к смерти женщины привели 43 повреждения. "О каком отсутствии умысла может идти речь?" – спросила она в суде.

В вечер перед преступлением полицейская, ее подруга Юлия и ее кума собрались вечером в квартире, вместе делали селфи. Далее кума ушла, а подруги вместе решили пройтись по улице, где и произошло убийство.

Адвокат подозреваемой также сказал, что длительное время его клиентка, у которой есть двое несовершеннолетних детей, находится в депрессивном состоянии.

Со своей стороны мать погибшей отметила, что ее дочка не была агрессивной. В том, что она спровоцировала ссору и нападение, мама не верит и подозревает, что убийство произошло из-за давней неприязни.

Журналисты добавили, что после оглашения решения суда об аресте подозреваемая потеряла сознание.

Напомним:

рано утром 7 марта у дома по проспекту Бажана в Киеве (Дарницкий район) обнаружили тело женщины с многочисленными колото-резаными ранениями.

Выяснилось, что жертва – старшая инспектор Департамента киберполиции Украины Святослава Петрова.

По подозрению в совершении преступления была задержана 37-летняя знакомая полицейской, жительница столицы. Они учились в одной школе.

Предварительной причиной убийства рассматривается внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей на бытовой почве. В дальнейшем по показаниям подозреваемой было изъято предполагаемое орудие преступления – нож.

Если вину женщины докажут в суде, ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в средине февраля в Шевченковском районе Киева (на границе с Соломенским), вблизи Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ, нашли мертвого мужчину.