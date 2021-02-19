Суд продлил меру пресечения звездному фотографу Ктиторчуку

В Киеве суд продлил меру пресечения известному фотографу Александру Ктиторчуку, которого подозревают в совращении несовершеннолетних девочек.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе прокуратуры Киевской области, он проведет в СИЗО еще 60 дней без права внесения залога.

Ктиторчука разоблачили правоохранители Киевской области. Во время обысков у него изъяли фототехнику и ноутбуки. В полиции заявили, что фотограф снимал на видео некоторые половые акты с участием детей

По данным следствия, младшей жертве насилия было всего 12 лет.

Этот эпизод, описанный в подозрении, касается девочки Лены и произошел в апреле 2020 года. В фотостудии на ул. Александра Архипенко (культурный центр "АРТ Братислава", где впоследствии и был задержан фотограф) мужчина, по данным следствия, снял одежду с девочки и совершил половой акт

Отметим, в соответствии с украинским законодательством секс между взрослым и несовершеннолетним возможен только по достижении 16 лет. Это так называемый возраст согласия.

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