Суд продлил меру пресечения звездному фотографу Ктиторчуку
В Киеве суд продлил меру пресечения известному фотографу Александру Ктиторчуку, которого подозревают в совращении несовершеннолетних девочек.
Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе прокуратуры Киевской области, он проведет в СИЗО еще 60 дней без права внесения залога.
Ктиторчука разоблачили правоохранители Киевской области. Во время обысков у него изъяли фототехнику и ноутбуки. В полиции заявили, что фотограф снимал на видео некоторые половые акты с участием детей
По данным следствия, младшей жертве насилия было всего 12 лет.
Этот эпизод, описанный в подозрении, касается девочки Лены и произошел в апреле 2020 года. В фотостудии на ул. Александра Архипенко (культурный центр "АРТ Братислава", где впоследствии и был задержан фотограф) мужчина, по данным следствия, снял одежду с девочки и совершил половой акт
Отметим, в соответствии с украинским законодательством секс между взрослым и несовершеннолетним возможен только по достижении 16 лет. Это так называемый возраст согласия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полицейские Киевщины разоблачили 56-летнего мужчину, которого заподозрили в развращении несовершеннолетних.
Позднее стало известно, что это известный фотограф Александр Ктиторчук
28 ноября Ктиторчука отправили под стражу по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних.
Мать пострадавшей девочки рассказала, как ее дочь познакомилась с фотографом и что произошло потом.
Одна из пострадавших рассказала о том, что с ней произошло 10 лет назад.
В фотосессиях Ктиторчука принимали участие такие звезды, как Надежда Мейхер-Грановская, Оля Полякова с дочерью, Светлана Лобода, Ольга Горбачева, Наталья Могилевская, Влад Яма, Тина Кароль и другие.
В подозрении, предъявленному фотографу, пока что четыре эпизода изнасилований и развращения детей. жертвам от 12 до 15 лет. Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов надеется, что известность и связи фотографа не повлияют на ход следствия и на приговор.