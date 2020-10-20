Суд избрал меру пресечения таксисту, изнасиловавшему главу юркомпании в Киеве
В Киеве таксист изнасиловал и избил свою пассажирку
Подозреваемого задержали спустя девять часов после совершения преступления
Суд арестовал таксиста, подозреваемого в изнасиловании руководителя юридической компании в Киеве.
Об избрании меры пресечения 20 октября сообщается на сайте Нацполиции столицы.
"На период досудебного расследования фигурант будет находиться по стражей", – сказано в сообщении.
В полиции напомнили, что мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе водитель такси изнасиловал и избил клиентку, которую забрал возле ночного клуба. Пострадавшая возглавляет юридическую компанию в столице.
Подозреваемого удалось идентифицировать и задержать спустя девять часов после происшествия.
Правоохранители сообщили ему о подозрении,а также обнародовали фото таксиста и его автомобиля.