Суд избрал меру пресечения таксисту, изнасиловавшему главу юркомпании в Киеве

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
9,0 т.

  • В Киеве таксист изнасиловал и избил свою пассажирку

  • Подозреваемого задержали спустя девять часов после совершения преступления

Таксисту, подозреваемому в изнасиловании женщины, избрали меру пресечения

Суд арестовал таксиста, подозреваемого в изнасиловании руководителя юридической компании в Киеве.

Об избрании меры пресечения 20 октября сообщается на сайте Нацполиции столицы.

"На период досудебного расследования фигурант будет находиться по стражей", – сказано в сообщении.

В полиции напомнили, что мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Суд арестовал таксиста, подозреваемого в изнасиловании женщины в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе водитель такси изнасиловал и избил клиентку, которую забрал возле ночного клуба. Пострадавшая возглавляет юридическую компанию в столице.

Подозреваемого удалось идентифицировать и задержать спустя девять часов после происшествия.

Правоохранители сообщили ему о подозрении,а также обнародовали фото таксиста и его автомобиля.

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