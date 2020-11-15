Суд арестовал участников группировки, которые подстрелили полицейского в Киеве
Суд избрал меру пресечения трем задержанным ранее участникам вооруженных группировки, которые ранили полицейского в Киеве.
Всех отправили под стражу на два месяца без права внесения залога, сообщается на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.
Им инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием (ст.348 та ст.263 УК). Подозреваемым грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве на улице Героев Космоса сотрудники патрульной полиции остановили подозрительный автомобиль, из которого выбежали пассажиры и один из них начал стрелять. Несмотря на ранение, полицейский применил табельное огнестрельное оружие в ответ и вместе с напарником задержали трех мужчин.
Пострадавший во время перестрелки в Киеве полицейский получил три огнестрельных ранения.
OBOZREVATEL выяснил, что у з
адержанных есть криминальное прошлое и судимости. Причем один из них был "Мистером Украина" и участником международного конкурса красоты.