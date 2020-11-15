Суд арестовал участников группировки, которые подстрелили полицейского в Киеве

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
2,6 т.
Полицейский получил три ранения

Суд избрал меру пресечения трем задержанным ранее участникам вооруженных группировки, которые ранили полицейского в Киеве.

Всех отправили под стражу на два месяца без права внесения залога, сообщается на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Им инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием (ст.348 та ст.263 УК). Подозреваемым грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве на улице Героев Космоса сотрудники патрульной полиции остановили подозрительный автомобиль, из которого выбежали пассажиры и один из них начал стрелять. Несмотря на ранение, полицейский применил табельное огнестрельное оружие в ответ и вместе с напарником задержали трех мужчин.

  • Пострадавший во время перестрелки в Киеве полицейский получил три огнестрельных ранения.

  • OBOZREVATEL выяснил, что у з

    адержанных есть криминальное прошлое и судимости. Причем один из них был "Мистером Украина" и участником международного конкурса красоты.

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