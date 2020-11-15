Суд арестовал участников группировки, которые подстрелили полицейского в Киеве

Суд избрал меру пресечения трем задержанным ранее участникам вооруженных группировки, которые ранили полицейского в Киеве.

Всех отправили под стражу на два месяца без права внесения залога, сообщается на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Им инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием (ст.348 та ст.263 УК). Подозреваемым грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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