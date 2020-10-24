Студента, который помочился на портреты Небесной Сотни, отчислили из университета

Студента Иллариона Борисенко отчислили из Государственного Университета Телекоммуникаций Владимира Толубко после того, как он помочился на памятный знак погибшим героям Небесной Сотни.

Об этом в субботу, 24 октября, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, опубликовав видео с 21-летним уроженцем Донецка.

Борисенко признал свою вину и заявил, что ему "очень стыдно за это". Парень утверждал, что якобы "просто бежал и очень сильно хотел в туалет".

Как писал OBOZREVATEL, полиция задержала студента 3-го курса Иллариона Борисенко 23 октября. Парень подтвердил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 5 лет.

Позже появилась информация, что студент, переехавший в столицу из Донецка, якобы "получил заказ" осквернить памятный знак погибшим героям Небесной Сотни.