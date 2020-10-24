Студента, который помочился на портреты Небесной Сотни, отчислили из университета
В момент инцидента 21-летний парень был пьян
Он признал свою вину и заявил, что ему стыдно
Студента Иллариона Борисенко отчислили из Государственного Университета Телекоммуникаций Владимира Толубко после того, как он помочился на памятный знак погибшим героям Небесной Сотни.
Об этом в субботу, 24 октября, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, опубликовав видео с 21-летним уроженцем Донецка.
Борисенко признал свою вину и заявил, что ему "очень стыдно за это". Парень утверждал, что якобы "просто бежал и очень сильно хотел в туалет".
Как писал OBOZREVATEL, полиция задержала студента 3-го курса Иллариона Борисенко 23 октября. Парень подтвердил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 5 лет.
Позже появилась информация, что студент, переехавший в столицу из Донецка, якобы "получил заказ" осквернить памятный знак погибшим героям Небесной Сотни.