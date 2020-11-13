Среди стрелков по полицейским в Киеве оказался победитель конкурса "Мистер Украина": новые подробности о резонансном ЧП
В Киеве были задержаны трое вооруженных мужчин
Когда полиция остановила их автомобиль, те открыли огонь
Все задержанные оказались с интересным прошлым
Все трое задержанных после стрельбы по патрульным полицейским в Киеве имели криминальное прошлое и были судимы. Причем один из них был "Мистером Украина" и участником международного конкурса красоты.
Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.Стрелял в полицейского и бросил маленькую дочку
43-трехлетний Марьян Маковский из Каменец-Подольского Хмельницкой области был объявлен в розыск в 2017 году как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.
Однако в публичной базе розыска МВД его нет, однако осталась информация на сайте "Миротворец".
Марьяна Маковского разыскивали по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).
Судя по всему, именно Маковский стрелял в полицейского. В Нацполиции также подтвердили, что мужчина, который ранил полицейского, находится в розыске за незаконное обращение с оружием. Кроме того, ранее он был судим за совершение убийства и разбоя.
Как выяснил OBOZREVATEL, в апреле 2019 года Маковский был лишен родительских прав.
Причем в решении Каменец-Подольского горрайонного суда указано, что суд не принял во внимание справку ГУНП в Хмельницкой области о том, что ответчик с 2017 года находится в розыске. Выяснилось, что ребенок ответчика с 2010 года не видел отца и не знает, как тот выглядит – он вообще не выполнял родительских обязанностей.
Второй задержанный, по информации источников OBOZREVATEL – 28-летний Петр Мацак из Ужгорода.
В 18 лет он стал соучредителем творческого центра "Стар Тайм" (Мукачевский район Закарпатской области). А в 2010 г. он засветился на телевидении и в прессе как победитель конкурса "Мистер Украина", а затем и как участник международного конкурса красоты "Mister International 2010", который проходил в Джакарте (Индонезия).
Как рассказал OBOZREVATEL глава творческого центра "Стар Тайм", в котором остается соучредителем Петр Мацак, их пути давно разошлись.
Он подтвердил, что Мацак действительно был участником конкурсов красоты, а затем некоторое время работал за границей.
По его информации Петр давно живет в Киеве, также мужчина сообщил, что у парня были "проблемы с полицией", тот попал под плохое влияние.
В открытом доступе есть информация о том, что в 2015 году Мацак и еще два человека проходили по делу о кражах в домах.
Все трое были приговорены к пяти годам лишения свободы, однако двое легко отделались – суд назначил испытательный срок в полтора года.
Третий задержанный 13 ноября в Киеве – 43-летний Валерий Зиков из Хмельницкой области. По информации источников OBOZREVATEL, в 2008 году мужчина был осужден по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве на улице Героев Космоса сотрудники патрульной полиции остановили подозрительный автомобиль, из которого выбежали пассажиры и один из них начал стрелять. Несмотря на ранение, полицейский применил табельное огнестрельное оружие в ответ и вместе с напарником задержали трех мужчин.
Пострадавший во время перестрелки в Киеве полицейский получил три огнестрельных ранения.