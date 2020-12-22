Степанов рассказал детали нападения на медиков в Киеве: одной из них сломали ногу
В результате нападения на бригаду скорой помощи в Киеве пострадали две женщины – 24-летняя фельдшер и 63-летняя медсестра. Одна из пострадавших получила закрытый перелом левой голени со смещением, а вторая – закрытую травму левого коленного сустава.
Об этом на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Кабмина, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, обоих медиков пришлось госпитализировать в травматологическое отделение (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Степанов уточнил, что нападавшим оказался агрессивный мужчина, к которому прибыла скорая. У пациента было подозрение на алкогольное опьянение. Он набросился на женщин и силой вытолкал их из машины, причинив серьезные травмы.
"Злоумышленника задержали и доставили в полицию. Зарегистрировано уголовное производство за легкие телесные повреждения. Наказание предусматривает штраф или общественные работы", – отметил министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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