Стало известно имя ветерана ООС, совершившего самосожжение в Киеве, и его мотив. Фото

Боец-фронтовик ООС 49-летний Николай Микитенко совершил самосожжение в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщила в Facebook общественная организация "Відсіч". По информации дочери Микитенко Юлии, которая также является военнослужащей, в настоящее время ее отец жив, однако шансы выжить – минимальны.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, полиции Микитенко объяснил, что его не пустили в кабинет президента Украины. В ожоговый центр мужчину госпитализировала 55-я бригада киевской городской клинической больницы №2. Перед самосожжением он был одет в камуфляжную форму и малиновый берет. На груди у него было более десятка медалей. Живет Микитенко в Крюковщине. По его словам, он инвалид АТО, нигде не работает.

Дочь пострадавшего рассказала "Суспільному", что ее отец сейчас в больнице с ожогами третьей степени.

"Мотивы сугубо политические. Несогласие с действиями власти, а именно – с разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупация Россией. Он был абсолютно в трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась молодежь, которая подбежала. В фонтане на Майдане", – рассказала девушка.

Из последних сообщений Микитенко в Facebook можно понять, что он недоволен политикой Зеленского в отношении бойцов, которые защищают Украину от агрессора. Его родные также это подтвердили.

В соцсети Микитенко призвал всех выходить на акцию протеста за Украину, как это сделала общественность 24 августа в День Независимости.

"В 2014 году Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС", – сказано в сообщении.

Николай Микитенко Facebook ОО "Відсіч"

Василий Стус – любимый поэт воина Facebook ОО "Відсіч"

Назван мотив самосожжения Николая Микитенко Facebook ОО "Відсіч"

Микитенко написал о планах поджечь себя Facebook Николая Микитенко

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на Крещатике ночью 11 октября 49-летний мужчина поджег себя. Обгоревшего мужчину госпитализировали в больницу с 97% ожогов тела.