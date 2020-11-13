Стало известно имя преступника, стрелявшего в полицейского в Киеве

Среди трех злоумышленников, которые подстрелили полицейского в Киеве, был житель Хмельницкой области Марьян Маковский.

Как говорится на сайте "Миротворец", его разыскивают за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой (ст. 263 ч.1) с 14 марта 2017 года.

Однако, стоит отметить, что в публичной базе розыска Министерства внутренних дел его нет.

В Нацполиции подтвердили, что мужчина, который ранил полицейского, находится в розыске за незаконное обращение с оружием. Кроме того, он ранее был судим за совершение убийства и разбоя.

С места ЧП были изъяты два пистолета, три гранаты, маски, рации, отмычки, наручники, скотч, хомуты для связывания рук, газовый баллончик. "Такой "набор" может указывать на причастность задержанных к совершению разбойных нападений. Эта информация тщательно проверяется", – уточнили правоохранители.

Патрульный, который получил огнестрельные ранения, нуждается в помощи доноров любой группы крови, особенно 1Rh-.

Обращаться можно в Центр первичной медико-санитарной помощи №1 на улице Петра Запорожца, 26.

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее в Киеве мотоциклист напал на женщину и сорвал сумку, его задержали прохожие.