На Киевщине СБУ задержала на взятке чиновника из 'Слуги народа' – источник

В четверг, 6 мая, сотрудники Службы безопасности Украины якобы задержали во время получения взятки председателя Дымерской территориальной общины в Киевской области Владимира Подкурганного. Он является представителем "Слуги народа".

Вместе с главой поселка задержали и его сообщников. Об этом в Telegram сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Официальной информации от СБУ пока нет.

Мосийчук отметил, что ранее политик работал судьей Вышгородского районного суда Киевской области. Однако он был уволен за незаконные решения в "делах Майдана".

Он добавил, что в 2019 году Подкурганный был главой избирательного штаба народного депутата от "Слуги Народа" Ольги Василевской-Смаглюк, которая и привела его в партию.

Напомним, в Киеве заместитель начальника одного из районных управлений полиции столицы требовал взятки с владельцев ресторанов за разрешение работать во время локдауна.

Как сообщал OBOZREVATEL, военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила бывшего заместителя гендиректора государственного концерна оборонной сферы на хищении оптических прицелов.