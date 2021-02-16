Стало известно, чем отравились школьницы на Киевщине

Две ученицы академического лицея "Гармония", который находится в Боярке на Киевщине, отравились дротаверином.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киевской области, подростки приняли 40 таблеток.

"Девочки посмотрели в интернете видео, где предлагалось принять это лекарство в таком объеме, чтобы узнать, чем это закончится. Они приобрели дротаверин в аптеке во время перемены", – рассказали правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, одну девочку не удалось спасти. Вторая пострадавшая находится в больнице – ее состояние оценивается как средне стабильное.

Дротаверин – лекарственное средство, обладающее спазмолитическим, миотропным, сосудорасширяющим, гипотензивным действием.

Отметим, что в этом году уже были зафиксированы случаи гибели детей в столице и Киевской области. Так, в Дарницком районе Киева в понедельник, 15 февраля, с балкона многоэтажки выпала 13-летняя девочка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что19 января в Голосеевском районе с 15-го этажа выбросился мальчик, написав перед этим предсмертную записку. В результате полученных травм 12-летний погиб.