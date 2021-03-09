Стали известны подробности смерти женщины, чье тело нашли в парке Киева
Женщина, тело которой нашли 8 марта в парке Партизанской славы в Дарницком районе Киева, могла покончить жизнь самоубийством.
Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, предварительно, следов насилия не обнаружено.
"Личность женщины установлена. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту открыто уголовное производство по статье 115 – убийство, с пометкой "самоубийство", – рассказали правоохранители.
Напомним, тело погибшей обнаружили сотрудники Муниципальной варты Киева. На фото, обнародованном в сети, можно увидеть, что рядом с ней лежат упаковки, возможно из-под медицинских препаратов.
Отметим, что в Дарницком районе Киева рано утром 7 марта выявили мертвой неизвестную женщину с признаками насильственной смерти. Как выяснилось вскоре, на ее теле было более 40 ножевых ранений. Также у нее нашли полицейское удостоверение.
Днем 7 марта начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители задержали подозреваемую в преступлении. Оказалось, что полицейскую могла убить ее знакомая.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
В Дарницком районе Киева 16 февраля на территории Парка партизанской славы нашли тело неизвестной девушки.
Девушку, которую 16 февраля нашли мертвой в парке Партизанской славы рядом с рестораном "Охотничий двор", могли "накачать" наркотиками, ограбить и бросить умирать.