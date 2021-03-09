Стали известны подробности смерти женщины, чье тело нашли в парке Киева

Женщина, тело которой нашли 8 марта в парке Партизанской славы в Дарницком районе Киева, могла покончить жизнь самоубийством.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, предварительно, следов насилия не обнаружено.

"Личность женщины установлена. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту открыто уголовное производство по статье 115 – убийство, с пометкой "самоубийство", – рассказали правоохранители.

Напомним, тело погибшей обнаружили сотрудники Муниципальной варты Киева. На фото, обнародованном в сети, можно увидеть, что рядом с ней лежат упаковки, возможно из-под медицинских препаратов.

Отметим, что в Дарницком районе Киева рано утром 7 марта выявили мертвой неизвестную женщину с признаками насильственной смерти. Как выяснилось вскоре, на ее теле было более 40 ножевых ранений. Также у нее нашли полицейское удостоверение.

Днем 7 марта начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители задержали подозреваемую в преступлении. Оказалось, что полицейскую могла убить ее знакомая.

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