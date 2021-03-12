Стали известны подробности ДТП с участием истребителя и авто на Киевщине. Фото

Поврежденный 10 марта в городе Васильков Киевской области самолет оказался модернизированным истребителем МиГ-29МУ1.

Портал Милитарный пишет, что по обнародованным снимкам удалось установить, что он имеет бортовой номер 08 (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Сообщается, что именно этот истребитель передавали летом 2018 году в 40 бригаду тактической авиации.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием военного самолета и автомобиля Volkswagen Touran произошло неподалеку от Киева.

Исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи военной части военнослужащий, в момент аварии якобы находился в состоянии алкогольного опьянения (0,2 промилле).

Управляя личным автомобилем Volkswagen Touran, он выехал на территорию рулевой дорожки аэродрома воинской части, где столкнулся с "МиГ-29", который в то время буксировали к месту стоянки.

В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое было локализовано и ликвидировано пожарными. ДТП привело к повреждениям двигателя самолета и других агрегатов боевой машины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ДТП на Киевщине погиб молодой военный.