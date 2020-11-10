Стали известны новые подробности смертельного ДТП с полицейской в Киеве

В результате ДТП в Оболонском районе столицы 9 ноября погибла 58-летняя сотрудница Главного управления Нацполиции в Киеве.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, погибшая была госслужащей.

"Она не была аттестованным сотрудником полиции", – уточнил он.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что якобы 26-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где впоследствии совершил наезд на пешехода.

"От полученных травм женщина скончалась на месте. Водителя автомобиля с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице", – отметили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на улице Богатырской водитель автомобиля Chevrolet сбил насмерть женщину, которая шла по тротуару.