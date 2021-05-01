Стали известны имена водителя и жертвы пьяного ДТП в Киеве

За рулем автомобиля Infiniti, который 1 мая попал в смертельную аварию на бульваре Леси Украинки в Киеве, находился Билоконь Павел Сергеевич. В результате ДТП от полученных травм умерла 18-летняя девушка.

По данным источника OBOZREVATEL, погибшей оказалась Землякова Александра Максимовна. Ее подруга, вторая пассажирка легковушки, Демчишина Мария Олеговна, была госпитализирована в городскую больницу №17.

В СМИ появилась информация о том, что автомобилист может быть родственником бывшего министра внутренних дел Украины Николая Билоконя. В Министерстве внутренних дел Украины OBOZREVATEL прокомментировали возможное родство.

"Для нас не имеет абсолютно никакой важности, чей он родственник. Никакой роли не играет, родственник он или нет. Он будет нести ответственность по закону", – сказал замглавы МВД Антон Геращенко.

Он также добавил, что информация о возрасте автомобилиста (изначально сообщалось, что ему 47 лет) оказалась ошибочной.

Напомним, что Infiniti на большой скорости слетел с дороги и врезался в электроопору. Водитель не справился с управлением и врезался в бордюр, из-за чего машина перевернулась.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил информацию о том, что автомобилист во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также была опубликована запись момента погони патрульных за иномаркой, которая предшествовала ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 29 апреля, произошло серьезное ДТП на Большой окружной. Легковой автомобиль сбил велосипедиста и застрял на отбойнике.