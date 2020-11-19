Стала известна причина обысков в музее Революции Достоинства

Обыски в Национальном музее Революции Достоинства санкционированы судом в рамках уголовного производства о возможном злоупотреблении служебным положением.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киева, обыски при оперативном сопровождении СБУ также проводятся в помещениях компании-генподрядчика и по месту жительства соответствующих должностных лиц.

В полиции заявили, что в ходе досудебного расследования установлено, что в конце 2018 Музей Революции Достоинства заключил договор на выполнение строительных работ с одной из компаний. На ее счет внесли авансовый платеж в размере более 111 миллионов гривен для выполнения строительных работ.

"В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту, по состоянию на март 2020 года, составлял 9 878 517 гривен. Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен", – рассказали в полиции.

Проводится расследование по части 2 статьи 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в Национальном музее Революции Достоинства 19 декабря правоохранители проводят обыск.