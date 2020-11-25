Подозреваемым в совращении девочек на Киевщине оказался известный в Украине фотограф

Подозреваемым в совращении подростков в Киеве и Киевской области якобы оказался известный в Украине фотограф, участник выставок Александр Ктиторчук.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ранее в полиции Киевской области сообщили, что подозреваемый зарегистрирован в городе Вишневое и развращал несовершеннолетних в автомобиле.

"Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других жертв на территории Киева и Обуховского района... В частности, 15-летнюю киевлянку, которую он привез в Обуховский район, где в салоне авто совершил в отношении нее развратные действия", – отметили там.

Ктиторчук родился 27 июля 1964 года в Бердичиве Житомирской области.

Он преподает в Киевской школе фотографии.

На сайте фотошколы отмечается, что один из его любимых жанров – ню-фотография.

Александр сотрудничает со многими топовыми украинскими звездами, а также участвует в популярных шоу-программах на телевидении.

"У всех, кто впервые взял в руки фотоаппарат и сделал снимки, получается порно. Три процента из этих людей остаются удовлетворенными своей работой, и они остаются в этой зоне. Следующий шаг – они начинают фотографировать эротику. И половина фотографов остаются в эротике. Когда человек понимает, что и эротика надоела, он начинает думать, куда еще пойти", – рассказывал он о своей работе на одной из выставок.

По данным СМИ, фотограф владеет пассажирским лайнером класса люкс под названием St. Andre с авторским дизайном интерьера. Он работал в Киеве как дорогой теплоход-ресторан VIP-класса для свадеб, банкетов и шикарных прогулок по Днепру.

Длина теплохода 51 метр, ширина – 10 метров, осадка – 2,20 м. Дедвейт – 480 тонн. Пассажировместимость — до 150 человек. На борту несколько кают, ресторан и кинозал. Экипаж – шесть чел.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полицейские Киевщины разоблачили 56-летнего мужчину, который подозревается в совращении несовершеннолетних девочек.