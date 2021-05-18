Соседи Кличко устроили масштабную схему контрабанды: что у них нашла СБУ. Фото, видео

Во вторник, 18 мая, Служба безопасности Украины обнародовала результаты обысков в доме на улице Богдана Хмельницкого, 30, где проживает мэр Киева Виталий Кличко. Оказалось, что соседи чиновника нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники поставляли продукцию в адрес ряда коммерческих структур.

"Для избежания уплаты таможенных пошлин и акцизного налога они в документации искусственно снижали содержание метилового спирта в продукции. Действия организаторов нанесли ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители отметили, что в ходе досудебного следствия задокументировали, что менеджмент коммерческих структур в период 2020-2021 годов реализовывал импортируемую продукцию предприятиям с признаками "рискованности". По предварительным данным, незаконно импортировано продукции более чем на 100 млн грн.

"Эти субъекты хозяйствования не имеют производственных мощностей и не находятся по адресам регистрации. К тому же учредителем, директором и бухгалтером выступает одно лицо. Фактически импортированный товар в Украину организаторы перерабатывали на нелегальных мини-НПЗ в суррогатные горюче-смазочные материалы. Потом реализовывали за наличные без оформления бухгалтерских документов", – отметили правоохранители.

В ходе проведения обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей правоохранители изъяли печати 300 фиктивных предприятий, средства связи и компьютерную технику, наличные средства и метиловый спирт.

В ходе обысков в доме, где проживает Кличко, правоохранители обнаружили и изъяли:

документацию и печати 68 юридических лиц;

финансово-хозяйственную документацию вовлеченных в противоправную схему СПД;

ноутбуки, электронную технику;

неучтенные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины не проводила обысков у мэра Киева Виталия Кличко. Их силовики затеяли в квартире, расположенной двумя этажами ниже жилья чиновника.