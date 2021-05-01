Смертельное ДТП в Киеве: водителя Infiniti уже ловили пьяным ранее, но не наказали. Документ

Виновник смертельной аварии в Киеве 1 мая, пьяный 26-летний водитель Infiniti, ранее уже задерживался полицейскими за вождение в нетрезвом состоянии. Случай произошел год назад в Винницкой области, но Павла Билоконя не наказали.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, патрульные со своей стороны тогда сделали все, а суд – нет (чтобы посмотреть документ, доскролльте новость до конца).

"Судья Винницкого городского суда, Колбаса Юрий Петрович, не нашел за три месяца времени рассмотреть административный протокол, оштрафовать Павла Б. на 10 200 гривен и лишить его прав на год, как это предписывает закон. Не исключаю, что в результате такой вопиющей безнаказанности Павел Б. снова и снова садился за руль пьяным, что в итоге и привело этой ночью к гибели 18-летней Александры (в аварии 1 мая погибла Землякова Александра Максимовна. – Ред.)", – отметил он.

Геращенко подчеркнул, что Павел Билоконь должен получить по заслугам – длительный срок лишения свободы за лишение жизни другого человека.

Он отметил, что из-за принятия закона №2695, теперь судьи могут рассматривать дела о нетрезвом вождении не в рамках трехмесячного срока, а имеют для этого 12 месяцев.

"Каждый судья, на мой взгляд, который за год теперь не найдет времени рассмотреть дело о нетрезвом вождении, может стать моральным соучастником гибели человека от рук нетрезвого водителя, которого он не нашел времени привлечь к ответственности", – подытожил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 мая на бульваре Леси Украинки в Киеве Infiniti на большой скорости слетел с дороги и врезался в электроопору. Водитель не справился с управлением, авто перевернулось.