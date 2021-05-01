Смертельное ДТП в Киеве: появилось видео, как пьяный водитель убегал от полиции

За рулем Infiniti, который ночью в субботу, 1 мая, устроил смертельное ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве, был 47-летний Павел Б. В результате аварии на месте погибла 18-летняя девушка по имени Александра и пострадала ее 19-летняя подруга.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он также опубликовал запись момента погони патрульных за иномаркой, которая предшествовала ДТП (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Не остановившись по требованию патрульных, которые увидели что автомобиль "Infinity G25" нарушает правила дорожного движения, водитель утопил педаль газа в пол и разогнавшись до скорости более 100 км/ч врезался в столб", – написал замглавы МВД.

Геращенко подтвердил, что на момент совершения ДТП водитель был пьян. Вместе со второй пассажиркой его госпитализировали в городскую больницу №17.

"Приношу свои соболезнования семье Александры и всем, чьи родные погибли на дорогах. Полиция и прокуратура Киева обязательно доведут до суда это дело, независимо от того, кто чьим родственником может быть или не быть", – добавил Геращенко.

По информации источников OBOZREVATEL, за рулем автомобиля был Белоконь Павел Сергеевич, от полученных в ходе аварии травм погибла 18-летняя Землякова Александра Максимовна, а вторая пострадавшая Демчишина Мария Олеговна попала в больницу.

Отметим, что в пресс-службе Национальной полиции Киева сообщили, что, по предварительной информации, водителем был 25-летний парень.

Напомним, ранее сообщалось, что за рулем Infiniti якобы находился водитель 1995 года рождения, он не справился с управлением и врезался в бордюр, из-за чего машина перевернулась и влетела в столб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 29 апреля, произошло серьезное ДТП на Большой окружной. Легковой автомобиль сбил велосипедиста и застрял на отбойнике.