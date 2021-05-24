Смертельное ДТП в Киеве: грузовик с легковушкой столкнулись, взорвались и загорелись. Видео

На выезде из Киева, на Брест-Литовском шоссе, в ночь на 24 мая произошло масштабное ДТП. Грузовик и легковушка столкнулись на встречной полосе, после чего машины взорвались и загорелись.

По предварительной информации, водитель легкового авто сгорел заживо, мужчину, который ехал за рулем грузовика, госпитализировали, сообщает "Магнолия-ТВ" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Водитель грузовика ехал в направлении метро "Житомирская". Он снес металлический отбойник и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой. От столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом. После чего раздался взрыв и вспыхнул грузовик", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возле изувеченных автомобилей на дороге лежало тело человека. Очевидцы аварии предположили, что это пешеход, который перебегал дорогу и попал в ДТП. На месте происшествия работали пожарные и следственно-оперативная группа, которая выяснит все обстоятельства аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Киевщине недалеко от села Путровка произошло смертельное ДТП. В 25 км от столицы на трассе в сторону Одессы столкнулись Mercedes C-Class и Chevrolet Lacetti, водитель последнего и еще один человек погибли.