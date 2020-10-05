Смертельное ДТП в Броварах: в ГБР сказали, что грозит копу

Участковому офицеру Деснянского управления полиции Киева, совершившему смертельное ДТП в Броварах, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Как сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований, следователи ГБР задержали полицейского в порядке ст.208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному подозрения по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение) УК Украины.

Также готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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