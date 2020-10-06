Смертельное ДТП в Броварах: суд отправил копа в СИЗО

Во вторник, 6 октября, Голосеевский районный суд Киева взял под стражу полицейского, который пьяным за рулем авто сбил мать и дочь в Броварах.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, правоохранителя задержали на 60 дней.

Напомним, что в Броварах Киевской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения 4 октября совершил смертельное ДТП – на пешеходном переходе он сбил мать с дочерью.

В аварии 43-летняя Надежда Чамара погибла на месте, а 22-летняя Марина получила серьезные травмы.

Виновником ДТП оказался участковый офицер Деснянского управления полиции, которого уже уволили из органов внутренних дел. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Также стало известно, что правоохранитель ранее работал в полиции Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети начали сбор помощи для пострадавшей в ДТП девушки.