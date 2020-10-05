Смертельное ДТП в Броварах: стали известны новые подробности о полицейском

Obozrevatel Криминал 09:49, 5.10.2020 Обновлено: 10:34, 5.10.2020

Правоохранитель, который сбил 4 октября на пешеходном переходе в Броварах мать с дочерью, ранее работал в полиции Киевской области.

Как уточнил OBOZREVATEL информированный источник, в августе 30-летний мужчина перевелся в столичную полицию.

"Он сам местный, живет в Броварах. До августа работал в полиции Борисполя, но потом перевелся в Киев – в Деснянское управление полиции", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения 4 октября совершил смертельное ДТП – на пешеходном переходе он сбил двух женщин, первая из них погибла на месте.

Мужчину уже уволили из органов внутренних дел, а его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности.

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