Смертельное ДТП в Броварах: стали известны новые подробности о полицейском

Правоохранитель, который сбил 4 октября на пешеходном переходе в Броварах мать с дочерью, ранее работал в полиции Киевской области.

Как уточнил OBOZREVATEL информированный источник, в августе 30-летний мужчина перевелся в столичную полицию.

"Он сам местный, живет в Броварах. До августа работал в полиции Борисполя, но потом перевелся в Киев – в Деснянское управление полиции", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения 4 октября совершил смертельное ДТП – на пешеходном переходе он сбил двух женщин, первая из них погибла на месте.

Мужчину уже уволили из органов внутренних дел, а его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности.