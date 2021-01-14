Под Киевом пьяный водитель насмерть сбил девушку и обещал "откупиться". 18+

В Софиевской Борщаговке под Киевом в четверг, 14 января, произошло смертельное ДТП, в котором погибла девушка.

Как пишет "Киев Оперативный" в Facebook, водитель – предварительно, пьяный, – сбил пешехода, которая шла на тротуаре (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Авария произошла около 16:40 с автомобилем Ford, который ехал в направлении столицы.

По предварительным данным, машина резко выехала на встречную полосу, влетев в отбойник. Девушка не видела авто и не смогла вовремя отреагировать. Она умерла на месте ДТП.

Водителю едва не устроили самосуд. На одном из видео, снятом очевидцем, мужчина заявил, что может "откупиться".

На Facebook-странице dtp.kiev.ua заявляется, что виновник аварии – местный житель. Его тест на драгере показал 0,85 промилле алкоголя.

"В связи с реальной угрозой его жизни он был эвакуирован с места ДТП", – сказано в сообщении.

Осторожно, кадры 18+!

Источник видео – dtp.kiev.ua:

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