Под Киевом пьяный водитель насмерть сбил девушку и обещал "откупиться". 18+

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
2,3 т.
ДТП под Киевом

В Софиевской Борщаговке под Киевом в четверг, 14 января, произошло смертельное ДТП, в котором погибла девушка.

Как пишет "Киев Оперативный" в Facebook, водитель – предварительно, пьяный, – сбил пешехода, которая шла на тротуаре (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

ДТП под Киевом
Машина вылетела на тротуар
Предварительно, водитель был пьян

Авария произошла около 16:40 с автомобилем Ford, который ехал в направлении столицы.

По предварительным данным, машина резко выехала на встречную полосу, влетев в отбойник. Девушка не видела авто и не смогла вовремя отреагировать. Она умерла на месте ДТП.

Авто нарушителя
Ford врезался в отбойник

Водителю едва не устроили самосуд. На одном из видео, снятом очевидцем, мужчина заявил, что может "откупиться".

На Facebook-странице dtp.kiev.ua заявляется, что виновник аварии – местный житель. Его тест на драгере показал 0,85 промилле алкоголя.

"В связи с реальной угрозой его жизни он был эвакуирован с места ДТП", – сказано в сообщении.

Осторожно, кадры 18+!

Источник видео – dtp.kiev.ua:

Девушка умерла на месте аварии
Пешеход шла по тротуару
На месте работали полицейские
Медики констатировали смерть потерпевшей
Водителю грозил самосуд
Авария под Киевом 14 января
Авто сбило пешехода
Место ДТП
Скриншот

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