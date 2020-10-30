Смертельное ДТП на Майдане в Киеве: появилось видео с траекторией движения внедорожника

Виктория Довгань Криминал 18:27, 30.10.2020 Обновлено: 19:04, 30.10.2020

В сети появился ролик, на котором снято передвижение автомобиля Land Rover, который 30 октября спровоцировал смертельное ДТП на Майдане Независимости.

Его обнародовала пресс-служба патрульной полиции Киева. На кадрах видно, как авто проезжает мимо Дома Профсоюзов, поворачивает, врезается в другую машину, а затем неконтролируемо едет прямо в толпу пешеходов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Названы имена погибших 29 октября на Донбассе морпехов

Украинцы провели протест под КСУ: здание забросали дымовыми шашками и шинами. Фото и видео

ОПЗЖ — инициатор процесса отмены безвиза для Украины

Главу КС вызвали на допрос в ГБР по подозрению в участии в преступной организации