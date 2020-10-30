Смертельное ДТП на Майдане в Киеве: появилось видео с траекторией движения внедорожника

В сети появился ролик, на котором снято передвижение автомобиля Land Rover, который 30 октября спровоцировал смертельное ДТП на Майдане Независимости.

Его обнародовала пресс-служба патрульной полиции Киева. На кадрах видно, как авто проезжает мимо Дома Профсоюзов, поворачивает, врезается в другую машину, а затем неконтролируемо едет прямо в толпу пешеходов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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