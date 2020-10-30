Смертельное ДТП на Майдане в Киеве: появилось видео с траекторией движения внедорожника
Неуправляемое движение машины началось, когда та миновала Дом Профсоюзов
Сперва она врезалась в другое авто
После этого транспортное средство выехало на пешеходную зону
В сети появился ролик, на котором снято передвижение автомобиля Land Rover, который 30 октября спровоцировал смертельное ДТП на Майдане Независимости.
Его обнародовала пресс-служба патрульной полиции Киева. На кадрах видно, как авто проезжает мимо Дома Профсоюзов, поворачивает, врезается в другую машину, а затем неконтролируемо едет прямо в толпу пешеходов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как сообщал OBOZREVATEL:
водитель внедорожника наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости.
Кроме того, что два человека погибли, еще четверо были травмированы.
В сети появилось видео с моментом наезда авто на людей.
Также стало известно, что за рулем Land Rover был киевлянин, пенсионер 1954 года рождения Назаренко.
Он потерял сознание, поскольку недавно перенес операцию на сердце.