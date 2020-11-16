Смерть заключенного в Лукьяновском СИЗО: стали известны новые подробности

Умершим 15 ноября в Киевском следственном изоляторе №13 оказался 32-летний гражданин Грузии Бека Згуладзе.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, мужчина был задержан в мае этого года.

"Его нашли в камере №1 около 10:00. При осмотре обнаружили колото-резаную рану в области сердца. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу", – рассказал источник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 15 ноября в одной из камер Лукьяновского СИЗО нашли тело заключенного, который, предварительно, покончил с собой.

По данным информированного источника, якобы мужчина нанес себе "заточкой" несколько ударов в грудь.

"Погибший проснулся раньше всех и возможно совершил самоубийство. По одной из версий, у него были проблемы личного характера", – рассказал источник.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.