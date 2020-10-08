Смерть солдата-срочника под Киевом: появились новые подробности

Солдата-срочника Нацгвардии Украины, который стал жертвой неуставных отношений в воинской части под Вышгородом, пытались реанимировать до приезда врачей.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, причины смерти установила медицинская экспертиза, однако деталей не уточнил.

"Солдат после того, как его ударили, пришел в казарму. Там ему стало плохо, и он потерял сознание. Врачи, которых вызвали в часть, только констатировали его смерть. Во время первичного осмотра на теле погибшего никаких телесных повреждений не нашли", –рассказал источник

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что солдат-срочник Национальной гвардии Украины подозревается в убийстве другого военнослужащего.

Печерский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Он будет содержаться на гауптвахте Центрального управления Военной службы правопорядка по Киеву и Киевской области.