Смерть солдата под Киевом: появились новые подробности о "дедовщине"

Алексей Титофф Криминал 10:43, 7.10.2020 Обновлено: 10:55, 7.10.2020

Солдат-срочник Национальной гвардии Украины подозревается в убийстве другого военнослужащего.

Как сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона, происшествие случилось в военной части в Вышгороде Киевской области.

"3 октября 2020 года военнослужащий, нарушая уставные правила взаимоотношений между военными при отсутствии между ними отношений подчиненности ("дедовщина" – Ред.), применил насилие к своему сослуживца. А именно заставил последнего отжиматься от пола, после чего нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки, от чего пострадавший потерял сознание и, не приходя в сознание, умер", – говорится в информации.

Военного задержали и вручили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 406 УК Украины. Проводятся судебно-медицинские экспертизы и следственных действий с целью установления объективных обстоятельств совершенного преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, родители заявили об избиении солдата до смерти в воинской части под Киевом.

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