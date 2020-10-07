Смерть солдата под Киевом: появились новые подробности о 'дедовщине'

Солдат-срочник Национальной гвардии Украины подозревается в убийстве другого военнослужащего.

Как сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона, происшествие случилось в военной части в Вышгороде Киевской области.

"3 октября 2020 года военнослужащий, нарушая уставные правила взаимоотношений между военными при отсутствии между ними отношений подчиненности ("дедовщина" – Ред.), применил насилие к своему сослуживца. А именно заставил последнего отжиматься от пола, после чего нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки, от чего пострадавший потерял сознание и, не приходя в сознание, умер", – говорится в информации.

Военного задержали и вручили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 406 УК Украины. Проводятся судебно-медицинские экспертизы и следственных действий с целью установления объективных обстоятельств совершенного преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, родители заявили об избиении солдата до смерти в воинской части под Киевом.