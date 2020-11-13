Полиция занялась расследованием дела о смерти жены Квиташвили в больнице Киева

Виновным в смерти 35-летний жены экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили Анастасии Островской может грозить до двух лет лишения свободы. Женщина скончалась после проведения плановой операции.

Информированный источник OBOZREVATEL рассказал, что с заявлением о смерти супруги после проведения хирургической операции в одной из больниц в полицию обратился экс-чиновник.

В пресс-службе полиции Киева официально не раскрывают данные о личности погибшей.

"Предварительно установлено, что у 35-летней женщины было ряд операций в нескольких клиниках города Киева, однако после последней она умерла. Следователями направлено ходатайство в суд на получение необходимой медицинской документации из заведения, в котором лечилась женщина", – уточнили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Окончательную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве через месяц после плановой операции в известной частной клинике умерла молодая жена экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили Анастасия Островская.