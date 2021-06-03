Служащего УЗ подозревают в растрате 750 тысяч гривен на ремонте Пригородного вокзала Киева

В Офисе генпрокурора Украины объявили о подозрении служащему "Укрзализныци", которому инкриминируют растрату 750 тысяч гривен на строительных работах на Пригородном вокзале Киева. Подозреваемый якобы перечислил деньги предприятию с признаками фиктивности.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Там отметили, что в совершении преступления подозревают одного из руководителей производственного подразделения "Центр региональных перевозок пассажиров регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

"Досудебным расследованием установлено, что в 2019 году должностным лицом под предлогом оплаты работ по строительству объекта "Устройство зоны ожидания пассажиров на Пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский" обеспечено безосновательное перечисление 750 тыс. грн на счета предприятия с признаками фиктивности", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

Правоохранители отметили, что в отношении руководителя этого предприятия уже направлен в суд обвинительный акт по факту подделки документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей (ч. 2 ст. 205-1 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице правоохранители не допустили передачу общежитий Национального авиационного университета коммерческой структуре.