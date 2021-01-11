Миллиардные "схемы Фукса" могут оставить Киев без метро. Остановит ли суд грабеж?

Грабеж киевского метрополитена, который давно назвали "киевской аферой века", а ее бенефициаром считают сбежавшего из России олигарха Павла Фукса, нанес колоссальный урон госбюджету. Почти пять лет никто не может остановить этот беспредел, а на 26 января назначено важное судебное заседание по апелляционным жалобам казначейства.

Подробнее о том, что происходит с резонансным делом, читайте в материале OBOZREVATEL.

В 2009-2010 годах компания российско-украинского олигарха Павла Фукса "Укррослизинг" продала киевскому метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 году потребовала штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд гривен (!) Из них почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента, включенного в договор уже после его подписания.

Эту схему решили легализовать – прикрыть ее решением Киевсовета. И в июле 2018 года Киевский городской совет принял решение о реструктуризации несуществующего долга КП "Киевский метрополитен" перед "Укррослизингом". Затем было заключено мировое соглашение и определен график выплат.

В результате аферы киевский метрополитен уже несколько раз оказывался на грани остановки, была повышена стоимость проезда, а из бюджета утекли почти 799 миллионов гривен. Но если ситуация не изменится, то уйдет еще более 1,2 млрд гривен.

Отметим, что только спустя 10 лет (!), да и то после многочисленных публикаций OBOZREVATEL, дело сдвинулось с мертвой точки.

Летом 2019 г. правоохранители активизировали работу, а суд наложил арест на счета компании, куда уходили миллионы бюджетных средств. Также киевскому метрополитену запретили перечислять "задолженность".

Основанием стало то, что в ходе расследования уголовного производства прокуратура и полиция пришли к выводу: в 2017-2018 годах КП "Киевский метрополитен" необоснованно перечислил компании Фукса сотни миллионов гривен.

Арест счетов больно ударил по выгодополучателям аферы. Австрийский бизнесмен от имени ODELUS-Construkt Kft. (и, соответственно, афиллированной с Фуксом "Австро-Венгерской лизинговой компании") пожаловался Зеленскому на судей. После этого они массово стали брать самоотвод.

Однако в феврале 2020 года Подольский районный суд Киева снял арест со счета аффилированной с олигархом компании. Этим решением суд фактически легализовал "схему Фукса" и грабеж госбюджета.

Отметим, помимо КП "Киевский метрополитен", который спустя время все же стал предпринимать активные шаги для того, чтобы избавиться от финансовой кабалы, в деле появился еще один "игрок" – казначейство.

Государственная казначейская служба и Главное управление Государственной казначейской службы Украины в г. Киеве также предъявили "претензии" к решениям судов, касающихся заключенного мирового соглашения между метрополитеном и "Австро-Венгерской лизинговой компанией".

Рассмотрение апелляционных жалоб казначейства как раз и будет рассматривать 26 января Северный апелляционный хозяйственный суд.

Часто задают вопрос: какое отношение имеет скандальный олигарх именно к "Австро-Венгерской лизинговой компании"? Да самое непосредственное. Дело в том, что Павел Фукс продал ООО "Укррослизинг" в 2018 году – именно после того, как в результате публикаций резонансных материалов разразился скандал.

В венгерском издании Budapest Business Journal был опубликован релиз об "инвестировании в перспективные восточноевропейские рынки и предприятия". Стороны сделки заявили, что согласились сохранить конфиденциальность о цене покупки и другие детали сделки. И это неудивительно.

Как утверждают источники OBOZREVATEL, "Фукс отошел в тень, при этом полностью сохранив влияние на процессы".

Только один факт: в инвестиционно-девелоперской компании ODELUS-Construkt Kft, "купившей" у Фукса украинское ООО, числился... всего один человек.

Затем компанию попросту переименовали: ООО "Укррослизинг" получило новое название – ООО "Австро-Венгерская лизинговая компания".

Из-за аферы киевский метрополитен оказался в миллиардных долгах, а проезд был повышен до 8 гривен. Таким образом, практически каждый киевлянин и гость столицы "проспонсировал" жадность бенефициара этой схемы. И если сейчас не держать на контроле новый виток судебных разбирательств, то в ближайшее время из госбюджета могут уйти еще сотни миллионов гривен, а метро Киева снова окажется на грани остановки.

Олигарх цинично реализовал аферу с паспортами. В распоряжении OBOZREVATEL оказались эксклюзивные документы, которые стали первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха. Впоследствии тот отказался от гражданства РФ.

Фукс фигурирует в документах одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями – FinCEN. Речь о переводах "грязных" долларов по всему миру и содействии в этом крупных банков.

Находится в международном розыске из-за хищения средств пайщиков на строительстве в Москве и банковского кредита.

Фирма олигарха пыталась отсудить 80 миллионов за якобы "поврежденное" имущество во время строительства Подольского моста в Киеве – эту аферу удалось остановить.

Фукс попал в скандал вокруг строительства Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Украине.

Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.

Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.

Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.

Кто и как помогал грабить киевский метрополитен – читайте в следующем материале OBOZREVATEL.