СБУ задержала на Киевщине депутата, который вымогал взятку у нотариуса. Фото

Депутат Бориспольского райсовета требовал от киевского нотариуса 40 тысяч долларов, угрожая лишить его нотариального свидетельства и исключить из Единого реестра нотариусов через искусственные обвинения в недоброчесности.

Как сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины, депутат вымогая деньги, рассказывал якобы о влиятельных связях в политических кругах и Министерстве юстиции.

Деньги для депутата передавали через пункт обмена валют. Затем он планировал их перевести в криптовалюту, отметили в спецслужбе. Депутата задержали в Шевченковском районе Киева после передачи нотариусом денег в пункт обмена валют.

Задержанному уже сообщили о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали сотрудника СБУ и прокурора, которые требовали 100 тысяч долларов у сотрудника одного из банков.